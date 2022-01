Roma-Lecce 3-1: tris di rimonta, per Mourinho c’è l’Inter

Con la vittoria della Roma è completo il quadro dei Quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Mourinho se la vedrà contro l’Inter di Inzaghi

Il Lecce di Baroni è riuscito a metter paura alla Roma di Jose Mourinho, almeno nel primo tempo. Il club salentino, che milita in Serie B, è passato in vantaggio con il gol di Calabresi. La rete del pareggio, firmata da Kumbulla, è arrivata solo al 40esimo, dopo che la tifoseria giallorossa aveva perso la pazienza per l’atteggiamento mostrato dalla squadra.

Nella ripresa, il tecnico portoghese butta nella mischia subito Mkhitaryan, Vina e Zaniolo. E’ proprio l’italiano a mostrarsi pericoloso, colpendo il palo. Il gol del vantaggio della Roma arriva pochi minuti dopo con Abraham.

Il match per i capitolini si mette in discesa quando al 62′ Gargiulo si fa espellere per doppia ammonizione. A nove minuti dalla fine arriva così il tris firmato Shomorudov, servito alla perfezione dall’armeno.

Roma, ecco l’Inter: il quadro completo dei quarti di Coppa Italia

Come detto, con la vittoria della Roma, il quadro dei Quarti di finale di Coppa Italia è completo: i giallorossi affronteranno l’Inter. Nella stessa parte del tabellone Milan-Lazio. In semifinale dunque è concreta la possibilità di assistere ad un derby cittadino. Dall’altra parte del tabellone assisteremo a Juventus-Sassuolo e Fiorentina-Atalanta.

Roma-Lecce 3-1: 14 Calabresi (L), 40′ Kumbulla, 54′ Abraham, 81′ Shomurodov

Juventus-Sassuolo

Fiorentina-Atalanta

Milan-Lazio

Inter-Roma