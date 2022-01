DIRETTA Coppa Italia, Roma-Lecce | Segui la cronaca LIVE

Si chiudono gli ottavi di finale della Coppa Italia con la sfida tutta giallorossa tra la Roma di Mourinho e il Lecce di Baroni

Roma-Lecce è l’ultima sfida in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia: la vincente di questa partita, se la vedrà con l’Inter di Simone Inzaghi nei quarti della manifestazione nazionale.

I giallorossi di José Mourinho sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Cagliari di Walter Mazzarri, che arriva dopo la cocente rimonta subita in casa dalla Juventus di Allegri nel turno precedente di Serie A. Di contro, i salentini guidati da Marco Baroni, unica squadra di Serie B ad approdare agli ottavi, ha battuto il Pordenone lontano dalle mura amiche e veleggia al quinto posto in classifica, in piena lotta per la promozione diretta nella massima serie. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-LECCE

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Veretout; Carles Perez, Sergio Oliveira, Felix; Abraham. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Barreca, Demarku; Faragò, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

ARBITRO: Manuel Volpi