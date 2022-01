Il reparto arretrato del Milan è stato falcidiato dagli infortuni in questa stagione e necessita di rinforzi

Non è stata una stagione particolarmente fortunata per il Milan fino a questo momento sul piano degli infortuni. Specialmente nel reparto arretrato, la formazione di Stefano Pioli nell’ultimo periodo ha dovuto far fronte a numerose defezioni.

Simon Kjaer, difensore probabilmente più importante della retroguardia rossonera, ne avrà per tutta la stagione, dopo la rottura del legamento crociato rimediata ad inizio dicembre contro il Genoa. Meno grave ma altrettanto preoccupante l’assenza di Fikayo Tomori, anche lui out fino a metà febbraio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico per l’infortunio al menisco. Il ritorno di Romagnoli, fuori nelle ultime tre gare per aver contratto il Covid, darà una grossa mano ad un reparto visibilmente in sofferenza nell’ultimo periodo con i soli Kalulu e Gabbia a disposizione.

Ad ogni modo, la ricerca sul mercato da parte dei dirigenti del Milan prosegue senza sosta. Non è un mistero che Maldini stia da tempo lavorando per cercare di regalare a Pioli un difensore di livello, per sopperire l’assenza dai campi di gioco del lungodegente Kjaer. I profili ricercati son sempre gli stessi, da Botman a Bailly passando per Tanganga e Diallo, ognuno con problematicità diverse.

Calciomercato Milan, piace Felipe dell’Atletico Madrid a costo zero

In attesa di una decisione che inevitabilmente dovrà arrivare entro la fine del mercato invernale, i rossoneri starebbero lavorando anche su un possibile innesto per il prossimo giugno. Il Milan, infatti, potrebbe perdere a zero Alessio Romagnoli a causa della scadenza del suo contratto. Dalla lista gratuita, però, potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid l’esperto Felipe.

Il centrale brasiliano non rinnoverà con i colchoneros e, secondo ‘fichajes.net’, sarebbe entrato nel mirino di Maldini e Massara. Il difensore non sta vivendo una grande stagione a Madrid e ieri sera si è reso protagonista a suo discapito di un grave errore che ha regalato alla Real Sociedad la rete del definitivo 2-0, determinante per l’eliminazione della banda del Cholo Simeone agli ottavi della Copa del Rey. Il 32enne potrebbe comunque rivelarsi un acquisto molto utile per il Milan in termini di esperienza e fisicità, ma in questa fase è da escludere un possibile arrivo di Felipe già a gennaio. Pertanto, a fronte dell’emergenza difesa, la dirigenza rossonera dovrà spingere sui nomi già noti e per i quali da settimane sta lavorando alacremente.