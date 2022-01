Bufera Cristiano Ronaldo | Nuova scenata e aria d’addio

Cristiano Ronaldo non ingrana con Rangnick, nuova scenata in campo della stella portoghese: ora lo United ha un problema

Quando è stato nominato Ralf Rangnick come nuovo allenatore e manager del Manchester United, è sorto a tutti un dubbio: sarà compatibile la sua filosofia con la presenza di Cristiano Ronaldo?

Una domanda che sta trovando una risposta piuttosto chiara nelle ultime settimane, ma che non può far piacere ai tifosi dei ‘Red Devils’. Il ritorno di CR7 è stato accolto con grande affetto dalla tifoseria inglese, però adesso la sua presenza potrebbe diventare un problema piuttosto serio. Chi osserva la vicenda con un sorriso sornione è Massimiliano Allegri, che senza il portoghese ha più margini di manovra per iniziare un nuovo ciclo vincente. Ieri sera, invece, Ronaldo si è reso protagonista di un’altra scenata.

Calciomercato, Ronaldo furioso con Rangnick al cambio | Lo United ha un problema

Da quando è tornato al Manchester United, con uno stipendio da 29 milioni di euro a stagione, Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore più pagato della Premier League. L’investimento annuo dei ‘Red Devils’ è altissimo e nei primi mesi stava anche ripagando in termini di reti e leadership, ma da quando è arrivato Rangnick la musica è cambiata. Il manager tedesco vuole dare una linea verde allo United, investendo sui giovani e costruendo un club più sostenibile: insomma, se fosse arrivato prima non sarebbe arrivato il via libera all’operazione CR7.

Nel corso del match contro il Brentford di ieri sera, sul risultato di 2-0, Rangnick ha sostituito Cristiano Ronaldo e la reazione del portoghese è stata furiosa. L’ex Juventus ha mostrato tutto il suo disappunto per la sostituzione, perché non era riuscito a segnare nel corso del match, ed è uscito dal campo rivolgendo termini poco accomodanti nei confronti del tecnico dello United. L’ennesima dimostrazione dell’incompatibilità tra i due, che rafforza scenari funesti in vista della prossima estate: non si può assolutamente escludere che la Ronaldo possa lasciare il Manchester United dopo appena una stagione dal suo ritorno. Aria di tempesta tra i ‘Red Devils’, Rangnick e CR7 non si stanno trovando per niente.