Calciomercato Juve, la clamorosa offerta per Federico Chiesa

Calciomercato Juventus: spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro di Federico Chiesa. Tutti i dettagli

La Juventus si avvicina nel migliore dei modi allo scontro diretto col Milan di Pioli che potrebbe portare i bianconeri a -4 da Ibra e compagni. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da tre vittorie consecutive: la clamorosa rimonta dell’Olimpico contro la Roma e i due successi interni con Udinese e Sampdoria in Coppa Italia.

Domenica sera, a San Siro, ci sarà il terzo scontro diretto in campionato del mese di gennaio. I bianconeri possono rientrare prepotentemente in corsa per i primi posti della classifica e, nel frattempo, sono sempre impegnati anche sul calciomercato. A tenere banco è in primo luogo il rinnovo di Paulo Dybala. “Sono andato al sodo in un’intervista precedente e ho detto che ne avremmo parlato a febbraio. Non c’è solo Dybala ma anche Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione europeo e De Sciglio. A febbraio ne parleremo, compreso Dybala”, ha dichiarato ieri Maurizio Arrivabene. Tutto è stato dunque rimandato a febbraio: “Sono giocatori con cui abbiamo un ottimo rapporto e sono molto legati alla Juventus. Ci siamo parlati e dati appuntamento a febbraio, con calma faremo ciò che dovremo fare”. Per sostituire l’infortunato Chiesa, invece, la dirigenza è alla ricerca di un attaccante duttile possibilmente in prestito fino al termine della stagione. Ma non solo. Ecco la clamorosa indiscrezione sul futuro dell’esterno.

Calciomercato Juve, offerta ‘ridicola’ per Chiesa: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Chiesa e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta di ‘solo’ 30 milioni di euro. Una cifra nemmeno lontanamente vicina alle richieste della Juventus per l’esterno della Nazionale, che è in ogni caso ritenuto incedibile. Prima del grave infortunio la valutazione del talento bianconero, seguito da top club del calibro di Bayern Monaco e Chelsea, si aggirava infatti intorno ai 100 milioni di euro. Stando al portale i ‘Colchoneros’ non avranno chance a certe cifre e il club bavarese sembra intenzionato a fare sul serio per Chiesa. Nonostante l’infortunio, l’ex Fiorentina potrebbe far parlare ancora di sé in sede di calciomercato.