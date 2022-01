Calciomercato Inter, suggestione Inzaghi: ribaltone in panchina

Il campionato attuale è lo specchio della situazione di ogni club. Dalla Spagna c’è chi è in difficoltà e potrebbe cambiare guida tecnica con uno sguardo alla Serie A

L’Inter conduce il campionato di Serie A davanti ad una concorrenza agguerrita e punta a replicare lo scudetto vinto lo scorso anno con Antonio Conte. La squadra di Inzaghi sembra anche aver alzato la cifra qualitativa del gioco proposto, e i tifosi sono entusiasti per i risultati che stanno ottenendo i nerazzurri che hanno peraltro già portato a casa un trofeo con la Supercoppa Italiana. Un crescita importante partita quindi da Conte e proseguita dall’attuale allenatore, che ha saputo dare la sua impronta senza andare a snaturare completamente i punti forti della squadra.

Un exploit quello di Inzaghi in panchina che non passa inosservato neanche all’estero, dove qualcuno potrebbe iniziare anche a farci un pensierino in vista del futuro. Le cose infatti non vanno proprio allo stesso modo ai campioni di Spagna in carica dell’Atletico Madrid, che stanno patendo il peso del campionato vinto lo scorso anno, e che sembrano aver fatto diversi passi indietro sia dal punto di vista del gioco che dei risultati.

Calciomercato Inter, Inzaghi l’allenatore che potrebbe sostituire Simeone: Atletico in difficoltà

All’Atletico in questo momento regna la confusione. I ‘Colchoneros’ sono quarti con appena 33 punti conquistati in 20 gare giocate, addirittura a -16 dalla vetta occupata dai rivali di sempre del Real Madrid. Come se non bastasse, dopo un girone complesso ma superato in Champions League, la squadra allenata dal ‘Cholo’ Simeone, non ha brillato neanche in Copa del Rey dove ha perso con un secco 2-0 agli ottavi contro la Real Sociedad.

Diversi dunque i passi indietro registrati dai biancorossi madrileni che potrebbero dunque anche essere arrivati alle battute conclusive della lunga e fruttuosa avventura di Simeone in panchina. A tal proposito il giornalista Paco Caridad a ‘El Chiringuito’ è stato molto duro: “È finito, esaurito all’Atletico”. Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, l’Atletico Madrid potrebbe anche farsi avanti per Simone Inzaghi, proprio per sostituire l’eventuale addio del Cholo. Il tecnico italiano convince i dirigenti per il suo modo di giocare e per il lavoro che ha svolto dai tempi alla Lazio ma anche ora all’Inter. Inzaghi stesso sarebbe tentato dalla prospettiva di accomodarsi sulla panchina dell’Atletico, con tutte le difficoltà del caso.