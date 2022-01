Serie A, UFFICIALE: altro positivo | Match a rischio rinvio

Il nuovo protocollo, definito oggi dalla Figc e in vigore dalla prossima giornata, può portare già ad un rinvio: limite vicino

La Figc ha appena recepito quest’oggi il nuovo protocollo Covid, realizzato insieme al Governo nelle scorse settimane, e già potrebbe essere applicato nel prossimo fine settimana.

La Federcalcio ha stabilito quest’oggi che è di 25 elementi la rosa delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi in relazione alla circolare del Ministero della Salute che indica il blocco del gruppo squadra con un numero di positivi superiori al 35%. Per il mondo del calcio questa percentuale corrisponde a 9 calciatori contagiati e c’è una squadra che già questo fine settimana potrebbe essere fermata.

Napoli-Salernitana, otto positivi per Colantuono: rischio rinvio

Si tratta della Salernitana, attesa domenica dal derby in casa del Napoli. La società granata ha comunicato quest’oggi che un calciatore è risultato positivo al Covid. Come si legge nella nota della società granata “i componenti della squadra attualmente positivi sono otto”. Con un altro calciatore positivo scatterebbe la nuova normativa e quindi il rinvio della partita in programma domenica pomeriggio allo stadio Maradona. Fondamentali saranno quindi i tamponi che ci saranno nei prossimi giorni e dai quali, a questo punto, dipende il regolare svolgimento della partita.