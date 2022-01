DIRETTA Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari 1-0: finisce il primo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

Il Sassuolo e il Cagliari si sfidano in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che mette in palio un posto nei quarti contro la Juventus campione in carica.

Da una parte i neroverdi di Dionisi fanno il loro esordio in questa manifestazione e puntano ad ottenere il passaggio del turno per candidarsi ad essere la sorpresa della coppa. Dall’altra i rossoblu di Mazzarri sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato nell’ordine il Pisa ed il Cittadella. In Serie A, sempre a Reggio Emilia, finì 2-2. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, Ruan, Kyriakopoulos; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Mata; Defrel. All. Dionisi

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Carboni, Obert; Zappa, Kourfalidis, Ladinetti, Cavuoti, Lykogiannis; Gagliano, Pavoletti. All. Mazzarri