Diretta Inter-Empoli | Formazioni ufficiali e Coppa Italia live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Empoli, quarto di finale della Coppa Italia in programma alle 21

Tutto pronto per il penultimo ottavo di finale della Coppa Italia. Allo ‘Stadio Meazza’, Inter ed Empoli si contendono il pass per i quarti, dove incontreranno la vincente di Roma-Lecce, in programma giovedì 20 gennaio.

Nonostante l’ampio turnover, Simone Inzaghi vuole mantener fede al suo feeling con questa competizione, conquistata per tre volte da calciatore e per una volta da allenatore con i colori biancocelesti. Con la Supercoppa italiana già messa in bacheca, la partita di oggi rappresenta il primo step verso l’ambizioso progetto di conquistare il tripletino italiano. Dopo aver eliminato il Vicenza e il Verona segnando rifilando quattro gol ad entrambe le avversarie, Aurelio Andreazzoli va a caccia dell’impresa. Una missione quasi impossibile, visto che l’ultimo successo toscano a San Siro contro i nerazzurri risale al 18 gennaio del 2004. L’ultimo precedente in Coppa risale, invece, al gennaio del 2017, quando l’Inter si impose per 2-0 all’andata e al ritorno. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Viti, Romagnoli, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli