All’Olimpico i biancocelesti vincono ai supplementari contro i bianconeri e accedono ai quarti di finale di Coppa Italia

E’ la Lazio ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti si sono imposti 1 a 0 contro l’Udinese, grazie al solito Ciro Immobile.

La rete del successo è arrivato al primo minuto del secondo tempo supplementare

Ecco i voti:

LAZIO (4-3-3)

Reina 6 – Torna titolare dopo tante panchine. Ottimi riflessi su Success e Beto da ottima posizione.

Lazzari 6 – Ci mette corsa e tanto impegno. Si sovrappone spesso nella metà campo avversaria.

Luiz Felipe 5,5 – Difende e dà una mano in fase di impostazione. L’intervento su Success gli costa l’ammonizione.

Patric 5,5 – Non bada per il sottile. Predilige la sostanza alla forma. Saltato da Success, commette fallo e viene ammonito. Dal 114’ Vavro s.v.

Marusic 5 – Utile in entrambe le fasi. Corre a perdifiato. Nel secondo tempo commette un paio di ingenuità. Dal 79’ Hysaj 6 – Si limita al compitino.

Milinkovic 6,5 – Si inserisce senza palla spingendosi in avanti. Fa valere il fisico nel mezzo.

Leiva 5 – Filtro davanti alla difesa, ma fa girare poco il pallone. Dal 46’ Cataldi 7 – Entra con personalità. Con il suo ingresso il palleggio è fluido e ordinato. Recupera palloni preziosi. Il lancio di 40 metri per Immobile è pazzesco.

Luis Alberto 5,5 – Avrebbe sui piedi il pallone dell’1-0, ma cincischia e glielo sfilano. Sbaglia troppi palloni.

Felipe Anderson 5,5 – I cross per Muriqi sono cioccolatini che il kosovaro non riesce a sfruttare. Sembra giocare col freno a mano tirato. Dal 103’ Luka Romero 5,5 – La buona volontà non basta.

Muriqi 5 – Impegna Silvestri di testa. Si abbassa per ricevere il pallone. Non punge. Dal 70’ Immobile 7,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo. Cerca di sorprendere i difensori in profondità. Trova il gol nei supplementari con un pallonetto.

Zaccagni 6 – Con coraggio punta l’uomo e cerca sempre la giocata. Propositivo. Esce per infortunio dopo uno scontro di gioco. Dal 46’ Raul Moro 5 – Parte largo e poi si accentra. Autore di un’azione interessante.

All. Sarri 6 – Deve fare i conti con le assenze di Acerbi, Radu, Pedro e Basic. La sua squadra è intermittente.

UDINESE (3-5-2)

Silvestri 6,5 – Attento tra i pali. Si oppone a Muriqi in un paio di occasioni, Raul Moro e Milinkovic. Immobile lo beffa con un pallonetto.

Perez 4,5 – Costretto agli straordinari per le incursioni di Zaccagni. Se la cava su Raul Moro. Male sul lancio che manda in gol Immobile. Dal 109’ Nuytink s.v.

Becao 4,5 – La marcatura su Muriqi è efficace nel complesso. Ammonito per un fallo dal limite. Concorso di colpa sul gol di Immobile.

Zeegelaar 5 – Tiene bene la posizione. Sicuro nel gioco aereo. Stende Luis Alberto e si becca il giallo.

Soppy 6 – Non rinuncia ad attaccare. Ripiega all’occorrenza.

Jajalo 5,5 – Dà il suo contributo alla causa friulana. Dal 77’ Arslan 5,5 – Forze fresche al servizio della squadra.

Walace 6 – Non si risparmia nei contrasti. Propositivo. Dal 91’ Marengo 5 – Non incide.

Samardzic 5 – Da dimenticare la conclusione su punizione. Mette i brividi a Reina con un sinistro dal limite.

Udogie 5 – Si applica in attacco e in difesa. Cala col passare dei minuti.

Success 6,5 – Spina nel fianco per la difesa biancoceleste. Fa ammonire i due centrali e crea diversi grattacapi. Dal 66’ Beto 6 – Tiene in apprensione il reparto arretrato. Da pochi passi spara su Reina.

Pussetto 5 – Pericoloso con i suoi cross sui calci piazzati. Rimedia un giallo per aver ostacolato il rinvio di Reina. Dal 106’ Nestorovksi s.v.

All. Cioffi 6 – La sua squadra si difende come può e attacca in contropiede.

Arbitro Minelli 6 – Giudica regolare l’intervento l’anticipo di Becao su Muriqi in area di rigore.

TABELLINO

LAZIO-UDINESE 1-0

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Hysaj, Vavro, Floriani M., Cataldi, Bertini, Jony, Immobile, Moro, Romero. All.: Maurizio Sarri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Zeegelaar; Soppy, Jajalo, Walace, Samardzic, Udogie; Success, Pussetto. A disp.: Santurro, Piana, Nuytinck, Cocetta, Arslan, Makengo, Pinzi, Castagnaviz, Damiani, Ianesi, Beto, Nestorovski. All.: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Minelli (Sez. Varese)

Note: Ammoniti: Zeegelaar (U), Becao (U), Pussetto (U), Luiz Felipe (L), Patric (L), Cataldi (L), Felipe Anderson (L), Perez (U), Soppy (U), Arslan (U), Hysaj (L), Moro (L)

Reti: 108’ Immobile (L)