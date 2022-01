DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Sampdoria | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Sampdoria di Tufano in tempo reale

La Juventus ospita la Sampdoria a Torino in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che prevede i tempi supplementari in caso di parità al 90esimo, ed eventualmente i calci di rigore.

Per i bianconeri campioni in carica di Allegri, che non sarà in panchina, si tratta dell’esordio in questa competizione, mentre per i blucerchiati che saranno traghettati da Tufano, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato prima l’Alessandria e poi il Torino. In campionato la gara vide la Juve prevalere 3-2. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Sassuolo e Cagliari. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. All. Allegri

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, Magnani, Murru, Augello; Bereszynski, Thorsby, Rincon, Murru; Torregrossa, Caputo. All. Tufano