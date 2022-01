Calciomercato, UFFICIALE colpo Venezia: nuovo terzino per Zanetti

Venezia scatenato in questa fase del calciomercato. Dopo Luis Nani arriva un altro colpo per i lagunari

Il Venezia di Paolo Zanetti crede fortemente nell’obiettivo salvezza, ed anche l’ultimo pari agguantato di forza in casa contro l’Empoli ne è chiara testimonianza. A svoltare quella partita è stato Luis Nani, esterno portoghese dal glorioso passato anche al Manchester United insieme a Cristiano Ronaldo. Il laterale lusitano è arrivato proprio nei giorni scorsi, ma i lagunari sembrano scatenati in questa fase del calciomercato di gennaio, ed oggi hanno ufficializzato un altro colpo.

Ancora un nuovo acquisto per rinforzare i ranghi di Zanetti. Si tratta di Maximilian Ullmann che come evidenziato dal comunicato ufficiale del Venezia: “Ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24″.

Si tratta di un 25enne terzino sinistro austriaco arrivato a titolo definitivo dal Rapid Vienna club nel quale ha trascorso le ultime due stagioni e mezza collezionando “77 presenze impreziosite da quattro gol e nove assist”.

Ullmann ha peraltro indossato anche la maglia delle selezioni giovanili della sua nazionale, raccogliendo 20 presenze tra Under 18, U19 e U21. Nell’annata attuale è anche sceso due volte in campo nelle qualificazione Champions e 4 in quelle valide per l’Europa League. Si tratta quindi di un rinforzo di spessore per i lagunari che puntano alla salvezza.