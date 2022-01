Calciomercato, scambio con Donnarumma: Juventus sorpresa da Raiola

Calciomercato Juve: nuove indiscrezioni sul futuro di Gigio Donnarumma. Proposto lo scambio col top club. Tutti i dettagli

Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri impegnata questa sera nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Sampdoria che presto diventerà di Marco Giampaolo.

Ampio turnover per il tecnico bianconero, a partire dai pali: in porta ci sarà Perin con Szczesny ed altri titolari che tireranno il fiato in vista del fondamentale scontro diretto col Milan. Dopo un avvio da incubo, il portiere polacco è tornato su ottimi livelli spazzando via le voci di calciomercato di inizio stagione. Sullo sfondo c’era sempre Gigio Donnarumma. Oggi, però, lo scenario è completamente cambiato: Szczesny non è più in discussione e l’ex Milan sta conquistando il Paris Saint-Germain a suon di grandi parate. “Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gigio. Ci vuole un p’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano…”, aveva dichiarato negli scorsi mesi Mino Raiola sul dualismo con Keylor Navas. Il portiere della Nazionale è sempre più protagonista a Parigi: “Rispetto al Milan, qui al Paris Saint-Germain c’è più pressione. Ora sono in un club che vuole vincere tutto. Navas è un amico, la concorrenza è normale. Il premio di miglior portiere deve essere solo l’inizio, le mie ambizioni sono sempre le stesse: vincere, vincere, vincere”. Ma spunta una nuova ipotesi per il futuro di Donnarumma.

Calciomercato Juve, possibile scambio per Donnarumma: il Barcellona ci prova

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, Mino Raiola avrebbe proposto uno scambio al Barcellona tra Donnarumma e ter Stegen. Un affare che permetterebbe al Paris Saint-Germain, secondo quanto riferito dal portale, di facilitare l’arrivo di Erling Haaland. Col futuro di Mbappé sempre più in bilico e verso Madrid, infatti, anche Leonardo punta la stella norvegese del Borussia Dortmund. In ogni caso, Donnarumma è sempre più lontano dalla Juventus e dal possibile ritorno in Serie A.