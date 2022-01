Inter, niente ‘anticipo’ a gennaio | Colpo rinviato a giugno

L’Inter si muove con calma e circospezione sul mercato, i nerazzurri non forzano i tempi per l’acquisto e attendono giugno

L’Inter può sorridere e anche il pari con l’Atalanta si tramuta, di fatto, in una mezza vittoria. Il Milan infatti è stato battuto a sorpresa dallo Spezia in casa, restando a -2 dai nerazzurri, oltretutto con una gara in più.

La giornata di campionato appena trascorsa potrebbe rivelarsi uno snodo fondamentale per la corsa scudetto. Considerando oltretutto che i rossoneri, prima del derby, saranno attesi dalla difficile sfida contro la Juventus. In poche settimane, l’Inter, dopo la lunga serie di otto vittorie consecutive, potrebbe dare un altro strattone decisivo nella lotta al titolo. Il tutto gioca a favore del club nerazzurro, che dunque conferma una certa tranquillità in tema di mercato. La squadra di Inzaghi è competitiva così com’è, qualche rinforzo per il tecnico sarebbe certamente cosa gradita ma non ci sono necessità in senso stretto.

Calciomercato Inter, decisione presa: Ginter arriva a giugno

Inter che dunque attenderà con estrema calma di piazzare i primi colpi per il futuro. Già bloccato Onana, un altro parametro zero molto interessante come noto è Matthias Ginter, per il quale si chiuderà in vista di giugno. Nessuna intenzione di forzare i tempi da parte di Marotta e Ausilio, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, nonostante la rottura definitiva tra il Borussia Monchengladbach e il difensore si sia già consumata.

I tedeschi non intendono più puntare su di lui e vorrebbero cederlo subito per provare a monetizzare. Si accontenterebbero dunque di un indennizzo intorno ai 5 milioni di euro, una cifra che però l’Inter non intende spendere, sapendo di poter acquisire il centrale teutonico tra qualche mese a titolo gratuito.