Clamoroso in casa Genoa: salta l’arrivo di Labbadia al posto dell’esonerato Shevchenko. Ecco ora chi è in pole per la panchina del ‘Grifone’

Caos Genoa. Stando a ‘Repubblica – Edizione Genova’ non sarà Labbadia il nuovo allenatore del ‘Grifone’. Sembrava tutto fatto, ma alla fine l’accordo col tecnico italo-tedesco è saltato, tanto che il 55enne nativo di Darmstadt non si è nemmeno imbarcato alla volta del capoluogo ligure come invece era previsto in giornata.

Adesso il club del fondo 777 Partners, reduce dal ko per 6-0 contro la Fiorentina e penultimo in campionato, sta ragionando sul ritorno di Maran.

Maran è uno dei tre allenatori ancora a libro paga della società rossoblù. Stando a ‘Sky Sport’ è lui il tecnico in pole per la panchina rossoblù.