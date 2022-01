Calciomercato: Gattuso in Premier | Le ultime dall’Inghilterra

Gennaro Gattuso è senza squadra dalla scorsa estate, quando si è interrotto bruscamente dopo appena un mese il rapporto con la Fiorentina di Commisso

Gattuso è uno dei disoccupati di lusso tra gli allenatori. Il calabrese è senza squadra dall’inizio della scorsa estate, da quando insomma si interruppe in maniera brusca – per usare un eufemismo – dopo circa un mese il rapporto con la Fiorentina di Commisso.

Da qualche giorno per Gattuso si parla nuovamente di Premier League, alla quale fu vicino mesi fa. Nella fattispecie al Tottenham, che poi – forse anche su spinta dei tifosi, ribellatisi al possibile arrivo di ‘Ringhio’ – virò su Espirito Santo.

Adesso invece Gattuso viene accostato alla panchina dell’Everton, fresca di esonero di Rafa Benitez. Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, però, tirano fuori il suo nome dalla corsa alla panchina dei ‘Tooffes’, attualmente sedicesimi in classifica.

LEGGI ANCHE >>> UFFICIALE, infortunio in casa Torino | Stagione finita per il nuovo acquisto

Calciomercato Everton, Gattuso non è in corsa per il post Benitez: le ultime

Stando a ‘Sky Sports Uk’ per l’Everton sono in lizza questi nomi: in primis Roberto Martinez, in passato già alla guida del club dell’anglo-iraniano Farhad Moshiri e ora Ct del Belgio, poi Frankie Lampard, Wayne Rooney e infine quell’Espirito Santo che gli ‘soffiò’ la panchina degli ‘Spurs’ per poi essere licenziato solo qualche mese dopo.

Niente Gattuso, quindi, per il club inglese che avrebbe anche sondato Mourinho (il portoghese avrebbe risposto con un due di picche: non lascia la Roma a stagione in corso) e che momentaneamente si è affidato a Duncan Ferguson in attesa di sciogliere le riserve sul successore di Benitez.