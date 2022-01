Milan, UFFICIALE: negativo al Covid | Recupero prezioso per Pioli

Buone notizie per Stefano Pioli, comunicato ufficiale del Milan: il giocatore è risultato negativo al Covid-19 e sarà a disposizione

I rossoneri possono tornare in vetta alla classifica questa sera, seppur con una partita in più rispetto all’Inter, e a Stefano Pioli arrivano ottime notizie dall’infermeria.

Il club meneghino in mattinata ha diramato un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultato negativo al Covid-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico”. Ovviamente il difensore non ci sarà questa sera contro lo Spezia, ma da domani potrà allenarsi per essere presente nel big match contro la Juventus di domenica prossima. Un recupero prezioso per Stefano Pioli, che già dovrà fare a meno di Tomori per diverso tempo e di Simon Kjaer fino al termine della stagione. Romagnoli avrà un ruolo importante nel prossimo mese, che vedrà il Milan affrontare un’emergenza in difesa in attesa di fare un colpo di mercato.