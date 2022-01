Serie A, Milan bloccato dallo Spezia | Lozano trascina il Napoli

Milan e Napoli erano impegnati nel tardo pomeriggio di Serie A. Lo Spezia ha fermato i rossoneri sull’1-1. Lozano fa doppietta

Kevin Agudelo e Emmanuel Gyasi spengono i sogni di gloria di Stefano Pioli e del suo Milan, sprecone e sciupone contro lo Spezia. E a rimanere in testa alla classifica di Serie A è ancora l’Inter – che comunque ha la partita con il Bologna, la prima del ritorno, da recuperare.

Tra la squadra di Thiago Motta e i rossoneri, a San Siro, finisce 1-1, un punto a testa che, come già detto, lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, ma fa ben sperare per la classifica dei liguri, a più quattro dalla zona retrocessione. Anche grazie a Theo Hernandez, che sbaglia il rigore del vantaggio del Milan, a cui mette una pezza però Rafael Leao un minuto dopo. Ma non basta, ecco. Perché, dopo il fischio di Serra che blocca il possibile 2-1, Emmanuel Gyasi punisce i rossoneri firmando l’1-2.

Serie A, passo falso del Milan ma il Napoli vince

Basta, eccome, Hirving Lozano al Napoli. Tornato più in forma dal Covid, il messicano mette la doppia firma sul match del Dall’Ara contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Dal canto suo, l’undici di Luciano Spalletti tiene a debita distanza l’Atalanta dal terzo posto a meno quattro (potenzialmente meno sette) dal primo posto dell’Inter. Il Bologna, tranquillo, si gode il suo tredicesimo posto: dopo tutto mancano 13 punti per la salvezza matematica.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 50, Milan 49, Napoli 46, Atalanta* 42, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina** 32, Torino* 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna* 27, Spezia 22, Udinese** 20, Sampdoria 20, Venezia* 18, Cagliari 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno **due partite in meno