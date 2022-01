Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei bianconeri contro la Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in primis sulle condizioni dei giocatori presenti in rosa: “Ci saranno delle rotazioni, contro l’Udinese ho cambiato sei giocatori rispetto agli undici schierati con l’Inter in Supercoppa italiana. Domani mattina dovrò valutare attentamente perché de Ligt è squalificato, Chiellini in questo momento è a mezzo servizio e Bonucci non sarà a disposizione”.

COPPA ITALIA – “Dobbiamo cercare di qualificarci al prossimo turno, la Coppa Italia è un obiettivo. Sarà una gara complicata, se dovessimo riuscire ad affrontarla in un certo modo potrebbe diventare più facile”.

Juventus-Sampdoria, Allegri su D’Aversa

SAMPDORIA – “La loro sarà una gara di grande orgoglio, quando c’è un cambio di allenatore è sempre così, anche se non è ancora arrivato il sostituto di D’Aversa, al quale voglio fare un grande in bocca al lupo. Stiamo parlando di un buon allenatore e quando succedono queste cose è sempre un dispiacere”.