Diretta Milan-Spezia | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Milan-Spezia, posticipo del lunedì della ventiduesima giornata di Serie A

Scatta l’operazione sorpasso in casa Milan. Grazie allo 0-0 tra Atalanta e Inter, la squadra rossonera ha l’opportunità di scavalcare i nerazzurri e conquistare momentaneamente il primo posto in caso di vittoria contro lo Spezia.

Reduce dalle fatiche di Coppa Italia contro il Genoa, la squadra allenata da Stefano Pioli dovrà ancora una volta fare i conti con l’emergenza. Oltre ai soliti noti, il tecnico rossonero dovrà fare a meno dello squalificato Tonali e di Tomori, reduce dall’operazione in artroscopia al ginocchio e che rimarrà ai box per almeno un mese. Complici le assenze per la Coppa d’Africa, centrocampo obbligato con Bakayoko e Krunic davanti ad una difesa decimata. Reduce dalla preziosa vittoria nel derby contro il Genoa, Thiago Motta spera in un’altra impresa in trasferta per consolidare la sua posizione in panchina.

Una clamorosa vittoria a San Siro, oltre all’orgoglio, farebbe bene anche alla classifica visto che vorrebbe dire sorpasso su Sampdoria e Udinese, attualmente a quota 20 punti, con un solo punto di vantaggio sui liguri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Spezia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni S., Reca; Verde, Manaj.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 50, Milan* 48, Napoli* 43, Atalanta* 42, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina** 32, Torino* 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna** 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia* 18, Cagliari 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno **due partite in meno