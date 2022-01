Diretta Fiorentina-Genoa | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo Fiorentina-Genoa, posticipo serale del monday night della ventiduesima giornata di Serie A

Si chiude questa sera la ventiduesima giornata di Serie A con il posticipo Fiorentina-Genoa. Una partita da vincere per entrambe le squadre, chiamate a risposte importanti per continuare a perseguire i propri obiettivi stagionali.

L’impresa in Coppa Italia in casa del Napoli ha parzialmente lenito la ferita della clamorosa disfatta contro il Torino, ma Vincenzo Italiano si aspetta ora una reazione importante anche in campionato. I rossoblu, dal canto loro, sperano di ricevere una scossa importante dal cambio di allenatore. In panchina oggi ci sarà Konko, in attesa di perfezionare l’intesa con il sostituto di Shevchenko, che dovrebbe essere Labbadia. Una sfida dal sapore particolare per il grande ex Piatek. Dal punto di vista statistico, gli ultimi cinque incontri a Firenze sono terminati tutti in pareggio. L’ultima vittoria dei Viola risale al settembre del 2015. Calciomercato.it seguirà la partita del Franchi in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella; Portanova; Destro, Yeboah. All. Konko

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 50, Milan 48, Napoli 46, Atalanta* 42, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina** 32, Torino* 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna* 27, Spezia 24, Udinese** 20, Sampdoria 20, Venezia* 18, Cagliari 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno

**due partite in meno