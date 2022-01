Diretta Bologna-Napoli | Formazioni ufficiali e cronaca

Lo spezzatino della ventiduesima giornata di Serie A propone anche Bologna-Napoli, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Il pareggio per 0-0 tra Atalanta e Inter ha regalato un bonus importante al Napoli, impegnato alle 18.30 in casa del Bologna nella ventiduesima giornata di Serie A.

In caso di vittoria al Dall’Ara, la squadra allenata da Luciano Spalletti si porterebbe a più cinque dal quinto posto occupato dalla Juventus e momentaneamente a meno quattro dalla capolista, che ha tuttavia una partita in meno. Il tecnico toscano ha ricevuto buone notizie dall’infermeria con il rientro tra i convocati di Osimhen e Zielinski, mentre sulla fascia sinistra recupera Mario Rui. Tra quelle maggiormente colpite dal Covid, la squadra di Sinisa Mihajlovic cerca un immediato riscatto dopo la dolorosa sconfitta in casa del Cagliari.

In caso di vittoria, i felsinei raggiungerebbero al decimo posto il Verona, vittorioso ieri in casa del Sassuolo. In otto scontri diretti tra i due allenatori, il bilancio arride all’allenatore toscano con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida del Dall’Ara in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Napoli

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Sansone. All: Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens. All: Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 50, Milan* 48, Napoli* 43, Atalanta* 42, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina** 32, Torino* 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna** 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia* 18, Cagliari 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno

**due partite in meno