Le parole di Ricky Massara, dirigente sul Milan, sulla sfida con lo Spezia e sul calciomercato dei rossoneri: le ultimissime notizie sulla Serie A

Intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’, Ricky Massara, dirigente del Milan, ha presentato la sfida dei rossoneri contro lo Spezia di Thiago Motta: “No io ritengo che ogni partita possa essere decisiva per questo percorso, dobbiamo pensare alle nostre sfide senza pensare agli altri. Lo Spezia ha messo in difficoltà molti avversari anche blasonati”.

Non solo, Massara ha parlato anche del calciomercato del Milan e, più in particolare, del potenziale colpo in difesa dopo gli infortuni di Kjaer (a lungo termine) e Tomori (che dovrebbe rientrare a inizio-metà febbraio). Ecco le sue parole: “Per fortuna l’infortunio di Tomori non è così grave, se ci sarà l’opportunità per completare questo organico la società si farà trovare pronta, ma vogliamo farlo soltanto a condizione che questo ci possa aiutare a migliorare la squadra”.