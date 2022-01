Mazzarri non ci sta: “Abbiamo schiacciato la Roma. Vorrei più rispetto”

Walter Mazzarri ha commentato nel post partita la sconfitta rimediata sul campo della Roma non senza polemizzare

Un Mazzarri polemico ma soddisfatto ha commentato ai microfoni di ‘Dazn’ il ko di stasera contro la Roma da parte del suo Cagliari: “Vorrei rivedere l’episodio di Zappa… Capisco la sudditanza nei grandi stadi ma invertire così tanti falli… Lì si parla di un tackle pulito, ed è un peccato. Meritavamo il pareggio ma anche la vittoria. Nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Roma. Non mi sono piaciuti i mezzi falli. Gradirei ci fosse un po’ più di rispetto”.

GOLDANIGA – “Goldaniga un grande, ha fatto solo tre allenamenti. Grande partita così come quella di altare. È da qualche partita che vediamo un calcio molto diverso. Mi è dispiaciuto solo per il risultato. Abbiamo fatto tante azioni. Spiace non aver minimo pareggiato”.

Infine su Nandez e sulle necessità di mercato: “Nandez ha fatto pochissimi allenamenti, ha avuto il Covid. Se fosse stato bene l’avrei impiegato magari in un altro ruolo ma avremmo giocato comunque con Pereiro, Joao Pedro e Pavoletti. Il presidente sa quello che vorrei ma non posso parlarne. So anche che il mercato è difficile in questo periodo, c’è anche meno appeal. Ora ci verrebbero volentieri a giocare nel Cagliari. Credo che possiamo far bene, poi se arriva qualcuno a darci una mano non sarebbe male”.