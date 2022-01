DIRETTA Serie A, Venezia-Empoli 0-1: Zurkowski firma il vantaggio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra il Venezia di Zanetti e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

Il Venezia e l’Empoli si affrontano in una gara tra neopromosse valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Da un lato gli arancioneroverdi di Zanetti vanno a caccia della prima vittoria del 2022 dopo il ko contro il Milan di una settimana e quello contro l’Atalanta in Coppa Italia per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altro gli azzurri di Andreazzoli vogliono vendicare la sconfitta dell’andata (1-2) e continuare il loro straordinario cammino in trasferta. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Penzo’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Tessmann, Crnigoj; Aramu, Henry, Kiyine. All. Zanetti

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

CLASSIFICA:

Inter* 49 punti; Milan 48; Napoli 43; Atalanta* e Juventus** 41; Lazio** 35; Roma e Fiorentina* 32; Torino 31; Verona** 30; Sassuolo** ed Empoli 28; Bologna* 27; Udinese* e Sampdoria** 20; Spezia 19; Venezia* 17; Cagliari 16; Genoa 12; Salernitana* 11.

*una partita in meno

**una partita in più