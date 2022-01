DIRETTA Serie A, Roma-Cagliari | Le formazioni ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

La Roma ospita il Cagliari in una gara tra due squadre che vivono un momento di forma diametralmente opposto valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

I giallorossi di Mourinho devono tornare a vincere dopo le sconfitte contro Milan e Juventus che hanno aperto nel peggiore dei modi il nuovo anno per provare a rimettersi in costa per uno dei posti per l’Europa che conta. Ma i rossoblu di Mazzarri sognano il colpaccio per allungare la striscia di due vittorie di fila ottenute contro Sampdoria e Bologna. All’andata i capitolini si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

Probabili formazioni Roma-Cagliari

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Felix. All. Mourinho

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Carboni; Zappa, Marin, Deiola, Pereiro, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

CLASSIFICA: Inter** 49, Milan* 21, Napoli* 43, Atalanta** 41, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina** 32, Roma* 32, Torino* 31, Hellas Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna** 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia* 18, Cagliari* 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno