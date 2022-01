Diretta Atalanta-Inter | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Inter, posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A

“Gara scudetto”. Non ha usato giri di parole Simone Inzaghi nel presentare il big match della ventiduesima giornata di Serie A, Atalanta-Inter. Mai come in questo periodo storico, la sfida tra nerazzurri mette in palio punti pesanti nella corsa al titolo.

Imbattuti in campionato dal 16 ottobre del 2021, i Campioni d’Italia in carica sono reduci dalla conquista della Supercoppa italiana contro la Juventus e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Di fronte, ci sarà una squadra che è tornata alla vittoria (6-2 in casa dell’Udinese), dopo la sconfitta contro la Roma e il pareggio contro il Genoa che avevano chiuso malamente un 2021 da incorniciare. Gasperini ha bisogno dei tre punti per rimettere distanza tra sé e la Juventus, vittoriosa ieri contro la squadra friulana e attualmente a pari punti con due partite in più.

Negli ultimi dieci incontri a Bergamo, il pareggio è stato il risultato più frequente (5), con 3 vittorie bergamasche e 2 interiste. Quella di stasera sarà la quattordicesima sfida tra Gasp e Inzaghi, con il bilancio attuale che pende leggermente a favore del primo, con 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, Palomino, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.

CLASSIFICA Serie A: Inter** 49, Milan* 48, Napoli* 43, Atalanta** 41, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina** 32, Torino* 31, Hellas Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna** 27, Udinese** 20 Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia* 18, Cagliari 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno