Roma-Cagliari, emergenza Covid tra i sardi: nuovi positivi

Alla vigilia di Roma-Cagliari, brutte notizie per la squadra sarda: nuovi casi Covid tra i rossoblù, Mazzarri nei guai

Il 2022 del Cagliari è iniziato al meglio, con le due vittorie su Sampdoria e Bologna che hanno riacceso, improvvisamente, le speranze di salvezza. I sardi sono però ora attesi da una gara durissima in casa della Roma, da disputare oltretutto non nelle migliori condizioni.

Nella squadra rossoblù infatti c’è una nuova emergenza Covid, che ha imposto al tecnico Walter Mazzarri di annullare la conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida. In una nota del club sardo diffusa da vari organi di stampa, tra cui ‘L’Unione Sarda’, si apprende:

“Sono risultati positivi i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato: vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento”. Uomini contati dunque per l’allenatore, in vista del match dell’Olimpico.