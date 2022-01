Calciomercato, l’Inter ha deciso: trattativa saltata con Sarri

L’Inter si concentra sulla questione rinnovi mentre in uscita sembra arrivata la decisione definitiva nella trattativa con la Lazio

L’Inter studia la situazione calciomercato, ma per il momento senza piazzare colpi. La strategia, in realtà, è sempre stata abbastanza chiara da parte di Marotta. Non arriveranno rinforzi se non a sostituire eventuali partenze causa richieste di cessione.

Uno scenario che fino ad ora non si è ancora concretizzato, anche perché nessuno al momento ha chiesto di andare via dai nerazzurri. Si è parlato di Stefano Sensi, così come di Matias Vecino. La dirigenza nerazzurra però è impegnata soprattutto con le questioni legate ai rinnovi, in primis Marcelo Brozovic. Sul croato continuano ad arrivare segnali incoraggianti in ottica firma con i nerazzurri, Inzaghi da tempo mostra ottimismo e anche a CMIT TV la direzione resta quella. Un annuncio che potrebbe arrivare davvero nei prossimi giorni e mettere la parola fine a quella che è diventata una vera e propria telenovela.

Calciomercato Inter, Vecino alla Lazio: la situazione

Sul tema cessioni, invece, sembra tutto bloccato. Perisic andrà probabilmente via a giugno con la naturale scadenza del contratto, quando scadrà anche quello di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha diversi estimatori già a gennaio e tra questi senza dubbio la Lazio. Per lui si era parlato anche di uno scambio con la Roma per Villar, che poi è invece andato al Getafe. I biancocelesti hanno bisogno di rinforzi, nel centrocampo a tre di Sarri sarebbe ideale per dare qualità e centimetri.

Al momento, però, come riporta ‘laziolive.tv’, sembrano arrivare sensazioni negative sulla trattativa. I segnali infatti porterebbero a pensare che l’operazione non si concluderà. Questo perché Simone Inzaghi non vuole privarsi di Vecino, nonostante lo scarso impiego il tecnico lo ritiene una pedina importante e affidabile da utilizzare in casi di emergenza. E anche all’uruguaiano non dispiacerebbe restare all’Inter fino a scadenza e poi decidere il suo futuro.