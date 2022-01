Jules Nagelsmann ha spiegato in conferenza stampa che dovrà fare a meno di Alphonso Davies per qualche settimana.

Brutta notizia per il Bayern Monaco che perde ufficialmente per diverse settimane uno dei migliori talenti della propria rosa. Come rivelato da Jules Nagelsmann in conferenza stampa e confermato con una nota ufficiale dal club bavarese, il giovane Alphonso Davies dovrà infatti rimanere a riposo per un periodo di tempo non definito.

Come spiegato dal tecnico tedesco, l’esterno canadese – guarito da pochi giorni dal Covid-19 – si era infatti sottoposto agli esami di routine che vengono effettuati a tutti i calciatori che rientrano a disposizione dopo l’infezione. In questo caso, però, è stata riscontrata una miocardite che, seppur lieve, costringerà il ragazzo a stare a riposo per qualche tempo, in attesa che il problema scompaia del tutto, prima di ottenere il nuovo via libera allo svolgimento dell’attività agonistica.

Sicuramente una pessima notizia per il Bayern Monaco che perde Alphonso Davies per un lungo periodo. Si tratta infatti di un titolarissimo dello scacchiere di Jules Nagelsmann, considerato ormai da diverse stagioni come uno dei migliori esterni di fascia sinistra in circolazione, soprattutto per la giovanissima età e la grande facilità di corsa che fa di lui un super talento.

Alphonso Davies fermato da una miocardite, la conferma di Nagelsmann

Il Bayern Monaco ha voluto precisare che al momento non è stata confermata alcuna correlazione tra il Covid che nei giorni scorsi aveva contratto il ragazzo e la comparsa di questa forma lieve di miocardite venuta fuori a seguito degli ultimi esami realizzati.

Riguardo alle condizioni di Alphonso Davies servirà dunque cautela, anche se lo stesso Nagelsmann ha voluto rassicurare i tifosi con queste parole: “L’ecografia mostra che questa miocardite non è così drammatica, ma è pur sempre una miocardite. Tuttavia, dovrà guarire del tutto e ci vorrà sicuramente del tempo”.