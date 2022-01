Diretta Napoli-Fiorentina | Formazioni ufficiali Coppa Italia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Fiorentina, ottavo di finale di Coppa Italia in programma alle ore 18

Iniziato ieri con Atalanta-Venezia, il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia riprende oggi alle 18 con l’interessante sfida Napoli-Fiorentina. La vincente, incontrerà proprio i bergamaschi ai quarti.

Reduce dalla pesante sconfitta in campionato contro il Torino, la squadra allenata da Vincenzo Italiano cerca l’impresa per mettersi subito alle spalle una delle più brutte prestazioni di una stagione sin qui più che positiva. Luciano Spalletti non ha tuttavia alcuna intenzione di lasciare facilmente strada al suo collega e, nonostante numerose assenze, spera di replicare le buone prove contro Juventus e Sampdoria. In casa toscana, c’è anche voglia di vendicare la pesante umiliazione subita durante l’ultima trasferta in Campania, quando i padroni di casa s’imposero con uno schiacciante 6-0 poco meno di un anno fa (17 gennaio 2021).

L’ultimo precedente in Coppa Italia risale, invece, al 24 gennaio 2017. Agli azzurri bastò una rete del grande ex di oggi Callejon per eliminare i Viola e conquistarsi il pass per le semifinali della competizione. Calciomercato.it seguirà la sfida del ‘Diego Armando Maradona’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Tuanzebe, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.