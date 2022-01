Calciomercato Roma, UFFICIALE: Mourinho li saluta entrambi

La Roma ha comunicato ufficialmente la cessione di Gonzalo Villar e Borja Mayoral, che tornano quindi in Spagna

La Roma continua a muoversi con rapidità sul calciomercato. In una settimana, infatti, Tiago Pinto ha sostanzialmente chiuso i principali movimenti della finestra di gennaio. Venerdì scorso è arrivato Maitland-Niles dall’Arsenal, ieri invece è stato il turno di Sergio Oliveira.

Ora tocca alle cessioni, con tre uscite già chiuse. La prima in ordine di tempo è stata quella di Riccardo Calafiori al Genoa, che ha battuto il Cagliari, ma ad arrivare prima è stata l’ufficialità degli altri due che hanno salutato Trigoria in queste ore. Gonzalo Villar e Borja Mayoral si sono trasferiti al Getafe, tornando quindi in Spagna. Entrambi erano ormai ai margini della rosa giallorossa, Mourinho li ha considerati pochissimo in questi mesi lanciandoli in campo per una manciata di minuti. La cessione era scritta e si è formalizzata in questi minuti con tutti i comunicati del caso. Per il centrocampista si era parlato anche di Inter, Marotta potrebbe averci fatto un pensierino ma al momento la rosa gli dà sufficienti garanzie.

UFFICIALE Roma, Villar e Mayoral in prestito al Getafe

E ciò comunque non toglie che in estate la pista possa riaprirsi, soprattutto nel caso in cui Villar dovesse ritrovarsi. L’ex Elche e Valencia, infatti, si è trasferito in prestito al Getafe e quindi a fine stagione tornerà alla Roma. Ma non è un giocatore che per caratteristiche si sposa con la filosofia di Mourinho e per questo una cessione in estate non è comunque uno scenario improbabile. Sull’attaccante, invece, è stata a lungo la Fiorentina (già in estate), che però alla fine ha scelto Piatek. Mayoral torna quindi a Madrid, ma al Getafe, lui che resta di proprietà del Real.

“AS Roma – si legge sul comunicato ufficiale – rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo Borja Mayoral e Gonzalo Villar al Getafe fino al 30 giugno 2022. Il Club augura le migliori fortune ai due calciaori nella loro nuova avventura”. Insieme a quella giallorossa è arrivata la nota del club spagnolo: “AS Roma e Getafe C.F. hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dei calciatori Borja Mayoral e Gonzalo Villar”. Per l’attaccante i giallorossi manterranno comunque il diritto di riscatto a 20 milioni di euro dal Real in estate.