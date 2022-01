In uno dei momenti più difficili nella storia sportiva del Barcellona, questo Paulo Dybala potrebbe non più essere un obiettivo dei catalani.

Sono trascorsi quasi cinque anni da quel 17 aprile 2017 in cui Paulo Dybala piegava il Barcellona con una doppietta e confermava ancora una volta di essere il talento mancino che più di tutti al mondo meritava di essere indicato come ‘nuovo Messi’. Un accostamento, però, che da quel momento in avanti poche volte ha ricordato con le sue giocate, visto specialmente il calo evidenziato nelle ultime due stagioni.

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 ed un rapporto con la Juventus che si è deteriorato nelle ultime settimane, la possibilità di un addio a costo zero della Joya non è da escludere. Perché non immaginare quindi un futuro dell’argentino proprio in un Barcellona orfano di Leo Messi che negli ultimi anni ha sempre ammesso di essere grande estimatore del 10 bianconero?

Stiamo parlando di una suggestione che senz’altro avrebbe una logica dal punto di vista sia tecnico che filosofico, considerando storicamente l’essenza del gioco blaugrana fondata sulla presenza di un ‘falso nueve’ con le caratteristiche dell’argentino. Lo sbarco in panchina di Xavi, ad esempio, ha avuto come primo effetto quello di ricordare a tutto il mondo catalano il ruolo svolto dal Barcellona negli ultimi anni rispetto all’evoluzione del calcio mondiale, ed effettivamente il ritorno del club a quella dimensione esaltata da Guardiola e Luis Enrique nello scorso decennio è diventato un imperativo da raggiungere nei prossimi anni.

Il futuro di Dybala e il rinnovo con la Juventus

Dunque sì, l’ingaggio a costo zero di Paulo Dybala avrebbe assolutamente senso, a maggior ragione perché Ousmane Dembélé tra pochi mesi andrà in scadenza e visto che Depay e Luuk De Jong non hanno convinto nel ruolo di centravanti. Ma siamo sicuri che i dirigenti blaugrana siano ancora interessati alla Joya come qualche anno fa? In un club dal quale vengono fuori talenti del calibro di Ansu Fati, Gavi e Nico e che ha seriamente intenzione di tornare ai vertici del calcio mondiale senza snaturare una filosofia ben definita che viene inculcata ai propri ragazzi sin dagli anni trascorsi in ‘cantera’, forse l’incostanza dell’argentino potrebbe essere vista come un rischio superfluo in questo esatto periodo storico.

Dal punto di vista economico non è un mistero che il Barcellona stia attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia e che un investimento gravoso come quello dell’asso argentino potrebbe non essere più visto necessario come prima. Insomma, se è vero che i prossimi cinque mesi potrebbero anche essere gli ultimi di Dybala in maglia bianconera, è pur evidente che la Joya dovrà meritarsi da qui in avanti non solo il rinnovo faraonico che sta tenendo col fiato sospeso tutti i tifosi juventini, ma anche eventualmente un’offerta altrettanto golosa proveniente dalla Catalogna.