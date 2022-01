Milan, UFFICIALE: Pioli sorride, altro recupero dal Covid

Altro recupero in casa Milan, si allevia l’emergenza Covid per Stefano Pioli che ritrova un altro rossonero

Quasi tutte le squadre, in Serie A, hanno patito un tributo al Covid più o meno pesante in questi ultimi giorni. Colpito anche il Milan, che, unitamente alle assenze per la coppa d’Africa e a qualche infortunio di troppo, ha dovuto gestire le risorse.

Arrivano altre buone notizie per Pioli, che ieri aveva già recuperato Fikayo Tomori. Oggi, arriva il comunicato di un altro rientro in squadra. “AC Milan comunica che Ciprian Tatarusanu è risultato negativo al Covid-19 – si apprende – Il giocatore è guarito ed è a disposizione per l’allenamento odierno”. Il portiere rumeno dunque si candida per essere tra i convocati in vista della sfida di domani in coppa Italia contro il Genoa.