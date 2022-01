Milan-Genoa, Pioli: “Giroud, Maignan e gli altri. Ecco chi gioca domani”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa

Dopo l’ennesima vittoria di questa apertura del 2022, il Milan prova a partire bene anche in Coppa Italia. Domani sera i rossoneri saranno impegnati negli ottavi di finale contro il Genoa a ‘San Siro’. Pioli ha recuperato Tomori dopo il Covid, ma va ovviamente valutato quanto minutaggio sarà in grado di garantire.

Nessun calo di tensione per il Milan, il tecnico emiliano vuole mantenere un livello alto: “La Coppia Italia è un’opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo affontare a massimo ogni allenamento e così vale anche per tutte le competizioni. L’obiettivo in questo torneo per noi è intanto vincere domani”. Davanti ci sarà il Genoa di un grande ex come Shevchenko, che però dal suo arrivo ha avuto davvero poche gioie col Grifone: “Stanno vivendo un momento particolare, per questo me lo aspetto molto determinato a mostrare le loro qualità sul campo”.

Coppa Italia Milan-Genoa, Pioli: “Giroud e Maignan, ecco chi gioca”

Domani a ‘San Siro’ mancherà Zlatan Ibrahimovic, che dovrà scontare la squalifica rimediata nell’ultima gara di Coppa Italia, ovvero l’ormai famoso derby con l’Inter e il faccia a faccia con Lukaku. “È un peccato, perché ci viene a mancare un cambio durante la partita – sottolinea Pioli a ‘Sport Mediaset’ -. Giocherà Giroud, che sta bene. Ha superato tanti piccoli problemi, penso che sia vicino a raggiungere una condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco”. Altra chance per Giroud dall’inizio dopo la partita contro la Roma in cui ha anche segnato. Il Milan recupera qualche pedina, visto anche il rientro di Tatarusanu: “L’idea è quella di far giocare la formazione migliore, quindi giocherà Maignan anche perché Tata non so se sarà a disposizione. Domani sarà anche un’occasione in più per Rebic di mettere minuti nelle gambe. Non siamo tantissimi, ma siamo quelli giusti per fare bene”.

Su Shevchenko e le difficoltà col Genoa: “È una persona intelligente e un mister capace. Tutti gli allenatori passano momenti difficili, ma una persona intelligente come lui saprà tirare fuori il meglio da una situazione come questa”. Infine su Daniel Maldini: “Sta lavorando bene e sta crescendo tanto. È più completo rispetto all’anno scorso, può essere l’occasione giusta anche per lui.”