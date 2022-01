Inter-Juventus, rabbia Bonucci: la reazione dopo il gol di Sanchez

Furia Bonucci nel finale di Inter-Juventus: in attesa di entrare per i calci di rigore, il gol di Sanchez fa esplodere il difensore

L’Inter si aggiudica la Supercoppa con una rete di Alexis Sanchez nel finale dei tempi supplementari.

Tutto lasciava presagire una sentenza ai rigori, tanto che Allegri era pronto a fare entrare in campo Leonardo Bonucci. Il difensore però non ha fatto in tempo a mettere piede in campo: la palla non è uscita e Sanchez, approfittando di un errore di Alex Sandro, ha battuto Perin facendo esplodere la parte nerazzurra di San Siro.

Un gol che ha fatto esplodere la rabbia dello stesso Bonucci. Il difensore, a bordo campo pronto ad entrare, non ha nascosto il suo nervosismo, arrivando anche allo scontro con un dirigente dell’Inter presente a bordo campo. Le immagini televisive mostrano Bonucci, molto nervoso, che spinge un paio di volte il dirigente nerazzurro.