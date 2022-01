DIRETTA Coppa Italia, Atalanta-Venezia | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Venezia di Zanetti in tempo reale

L’Atalanta ospita il Venezia nella gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che mette in palio un posto ai quarti contro la vincente tra Napoli e Fiorentina.

I nerazzurri di Gasperini, che fanno il loro esordio in questa manifestazione, puntano a bissare il cammino della passata stagione ma cambiando l’ultimo atto, quando si arresero in finale alla Juventus. Gli arancioneroverde di Zanetti, invece, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Frosinone e la Ternana nei turni precedenti. In campionato, sempre a Bergamo, gli orobici si imposero 4-0. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Palomino, Demiral; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Molinaro, Svoboda, Caldara, Ampadu; Tessmann, Fiordilino, Kiyine; Crnigoj, Johnsen, Okereke. All. Zanetti