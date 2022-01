Coppa Italia, Atalanta-Venezia 2-0: Gasperini vola ai quarti

Coppa Italia, finisce 2-0 la sfida di Bergamo tra Atalanta e Venezia: la squadra di Gasperini vola ai quarti

Una vittoria rotonda, ma non senza sofferenze. L’Atalanta supera il Venezia nel primo degli ottavi di finale di Coppa Italia per 2-0 e conquista dunque il pass per i quarti. Per i nerazzurri bergamaschi decisivi i due gol, uno per tempo, di Muriel e Maehle.

La squadra di Gasperini centra dunque i quarti di finale, dove affronterà la vincente del match tra Napoli e Fiorentina, in programma domani alle 18 al Maradona. Ad aprire le marcature è Luis Muriel, al terzo gol consecutivo dopo la doppietta di Udine, che in area si libera di un avversario con grande freddezza e batte Lezzerini al 12′. Lo stesso Lezzerini era stato super un minuto prima su Pessina. Nella ripresa il Venezia parte meglio e al 50′ segna con Crnigoj, ma Henry è in fuorigioco sul tiro dello sloveno e il gol viene annullato. Cinque minuti più tardi Pezzella coglie il palo. Al 68′ la difesa nerazzurra rischia il pasticcio, ma il Venezia non ne approfitta. All’88’ è Maehle su un ribaltamento di fronte a firmare il gol del definitivo 2-0.

Atalanta-Venezia 2-0

Marcatori: Muriel 12′, Maehle 88′