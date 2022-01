Il futuro di Alvaro Morata condiziona le scelte di calciomercato di diversi club europei e potrebbe addirittura dare il via a un piccolo domino

Alvaro Morata, la Juventus e il Barcellona. Un triangolo che nelle scorse settimane sembrava addirittura molto vicino a chiudersi, ma poi il cambio di rotta da parte del club bianconero e di Allegri ha stravolto le carte in tavola. Il tecnico toscano, così come la dirigenza, ha ribadito la sua fiducia allo spagnolo.

Le alternative non sono state giudicate all’altezza, ma soprattutto – nel caso dei nomi più importanti – sono praticamente irraggiungibili. Vedi i vari Vlahovic, Icardi e anche Scamacca, su cui c’è una concorrenza importante e il Sassuolo difficilmente cede i suoi gioielli a gennaio. Così Morata è rimasto, in Spagna ci sperano ancora ma le dichiarazioni di Allegri e non solo vanno tutte in un’unica direzione. Morata resta comunque nei radar dei blaugrana, che vogliono rinforzare ulteriormente l’attacco. Aguero si è dovuto ritirare, Ferran Torres è stato tesserato grazie al rinnovo al ribasso firmato da Umtiti, poi anche Coutinho ha salutato. Ma la decisione di Morata e della Juventus porta conseguenze sia nel Barcellona che in altri club.

Calciomercato, Morata ‘riporta’ Suarez al Barcellona

In Spagna, infatti, rilanciano una indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Luis Suarez starebbe pensando di tornare al Camp Nou. L’uruguaiano, dopo la prima stagione all’Atletico Madrid da protagonista assoluto, con tanto di scudetto al cardiopalma, ora sta attraverso un momento parecchio negativo. Il Real è lontano 16 punti e Simeone sta provando il possibile per recuperare la situazione. A farne le spese anche lo stesso Suarez, visto che al suo posto sta giocando (e meglio) Cunha. Come riporta ‘elnacional.cat’, il contratto del ‘Pistolero’ scade in estate e con ogni probabilità non verrà rinnovato.

Si parla di MLS (Inter Miami), ma Suarez starebbe appunto valutando un ritorno al Barcellona dove un anno e mezzo fa era stato ‘tagliato’ da Koeman e Bartomeu. Che ora non sono più al Camp Nou. I catalani cercano un ariete, lo riprenderebbero molto volentieri soprattutto se alla fine non dovesse effettivamente arrivare Morata, che pareva un affare chiuso. Il Barca rivorrebbe Suarez gratis, o comunque a un prezzo bassissimo, ma ovviamente né Simeone né l’Atletico hanno intenzione di lasciarlo partire adesso rinforzando anche un rivale diretto. Il Barcellona dovrà provare di tutto per convincere i Colchoneros.