Milan, UFFICIALE: negativo al Covid | Recupero importante per Pioli

Arrivano ottime notizie per Stefano Pioli, comunicato ufficiale del Milan: il giocatore è negativo al Covid-19 e torna a disposizione

In campo i rossoneri continuano a macinare punti e, in questo 2022, hanno già battuto Roma e Venezia: ora arrivano ottime notizie anche dall’infermeria.

Il club meneghino ha diramato un comunicato ufficiale in mattinata: “AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni”. Una grande notizia per Stefano Pioli, che potrà avere regolarmente a disposizione in centrale inglese per le prossime sfide di campionato: questo weekend c’è lo Spezia, ma il prossimo ci sarà il big match con la Juventus.