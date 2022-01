Nuovo terremoto Cristiano Ronaldo | Rottura definitiva

Situazione sempre più tesa al Manchester United per Cristiano Ronaldo, la nuova avventura ai Red Devils sta diventando un incubo

Proseguono le difficoltà del Manchester United in questa stagione. Il pesante passo falso in casa contro il Wolverhampton ha frenato la risalita dei Red Devils verso la zona Champions in Premier League.

Lo 0-1 patito a Old Trafford contro il Wolves ha generato numerose discussioni nell’ambiente. Anche l’arrivo di Rangnick, in sostituzione di Solskjaer, non pare aver portato quella scossa che tutti si attendevano. Sono già arrivate le prime critiche per il manager tedesco, che si trova oltretutto a dover gestire il malcontento di diversi giocatori. Che all’interno dei ‘Red Devils’ ci fosse una situazione non facile si sapeva, ma sembra che la polveriera sia davvero pronta ad esplodere. Anche perché tra i giocatori più tesi in questo momento c’è soprattutto Cristiano Ronaldo, stella polare dello United in questo momento sia nel bene che nel male.

Cristiano Ronaldo divide lo spogliatoio in due, polveriera Manchester United

La situazione nello spogliatoio si starebbe rapidamente deteriorando, secondo Alex Crook, firma di ‘Talksport’, in Inghilterra. Al punto che si sarebbe creata ormai una netta divisione in due fazioni: coloro che parlano in lingua portoghese, contro coloro che non la parlano. CR7 insieme ai connazionali Dalot e Bruno Fernandes e ai brasiliani Fred e Alex Telles avrebbe composto, di fatto, una sorta di clan esclusivo. Situazione che potrebbe accentuare ulteriormente i malumori in corso e complicare i piani per la stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ribaltone Ronaldo: Mendes lo offre ai rivali

I rumours secondo cui Ronaldo si starebbe già pentendo della scelta di tornare a Old Trafford prendono sempre maggiore consistenza. Sviluppi da monitorare costantemente, il suo 2.0 allo United il portoghese non lo aveva certo immaginato in questi termini.