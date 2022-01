DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna 0-0 | Intervallo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra il Cagliari di Mazzarri e il Bologna di Mihajlovic in tempo reale

Il Cagliari affronta il Bologna nel recupero che chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Da un lato i sardi di Mazzarri vogliono dare seguito al successo esterno contro la Sampdoria per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza e avvicinarsi al quartultimo posto occupato dal Venezia. Dall’altro i felsinei di Mihajlovic fanno il loro esordio in questo 2022 dopo aver saltato la gara con l’Inter per lo stop imposto dalla Asl. All’andata i felsinei si imposero 2-0. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All.: Mihajlovic

CLASSIFICA: Inter* punti 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta* 41, Juventus 38, Fiorentina* 32, Roma 32, Lazio 32, Torino* 28, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna** 27, Verona 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia* 17, Cagliari* 13, Genoa 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno

**due partite in meno