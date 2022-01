Diretta Torino-Fiorentina | Formazioni ufficiali e cronaca

Inizialmente in programma domenica per la seconda giornata di ritorno, Torino-Fiorentina verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Ferme all’ultima partita del 2021 a causa del Covid, Torino e Fiorentina si sfidano questa sera nella seconda giornata di ritorno di Serie A. Una sfida dal sapore particolare per Ivan Juric, in più di un’occasione vicino in passato alla panchina viola.

Reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia, la squadra allenata da Vincenzo Italiano vuole sfruttare le sconfitte di Lazio e Roma e cerca la vittoria per portarsi a tre punti di vantaggio sulle due squadre romane e a tre di svantaggio dalla Juve con una partita da recuperare. Il Toro, dal canto suo, in caso di successo supererebbe il Verona, sconfitto ieri dalla Salernitana, e raggiungerebbe l’Empoli e il Sassuolo a quota 28 punti. Una sfida molto importante per entrambe le squadre, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Fiorentina

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta* 41, Juventus 38, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia* 17, Cagliari* 13, Genoa 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno **due partite in meno