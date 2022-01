DIRETTA Serie A, Verona-Salernitana | Segui la cronaca LIVE

Dopo esser stata fermata dall’Asl, la Salernitana di Colantuono torna in campo per la ventunesima giornata del campionato di Serie A per sfidare il Verona

Dopo lo stop forzato per decisione dell’Azienda Sanitaria Locale, la Salernitana, che deve recuperare due partite e non gioca dal 17 dicembre dello scorso anno, affronta il Verona in trasferta per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

I gialloblu di Igor Tudor, falcidiati dal coronavirus, sono reduci dalla vittoria ottenuta sul campo dello Spezia di Thiago Motta nel turno dell’Epifania. Come detto, invece, i granata di Stefano Colantuono non hanno disputato le ultime due sfide stagionali e si presentano in campo dopo aver recuperato diversi giocatori, colpiti dal Covid-19. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-SALERNITANA

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone. All. Tudor

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Jaroszynski; Kastanos; Gondo, Djuric. All. Colantuono

