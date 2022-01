DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Udinese e Atalanta, che non hanno disputato il turno dell’Epifania, si affrontano per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

Dopo non aver disputato le rispettive partite valide per il turno precedente, contro Fiorentina e Torino causa Covid-19, Udinese e Atalanta si affrontano per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri di Gabriele Cioffi, che non scendono in campo dal 18 dicembre scorso, veleggiano al quattordicesimo posto in classifica con 20 punti, con un buon vantaggio sulla zona retrocessione. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che hanno disputato l’ultima partita il 20 dicembre del 2021 contro il Genoa, hanno tutta l’intenzione di allontanare le dirette concorrenti per il quarto posto, l’ultimo utile per la Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-ATALANTA

UDINESE (3-4-1-2): Padelli; Becao, De Maio, Nuytinck; Perez, Molina, Walace, Udogie; Pussetto; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 48 punti, Inter** 46, Napoli 40, Atalanta** 38, Juventus 35, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Sassuolo* 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Udinese*** 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana*** 8

* una partita in più

** due partite in meno

*** tre partite in meno