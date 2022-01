Diretta Napoli-Sampdoria | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Sampdoria, gara della seconda giornata del girone di ritorno di Serie A

Tra un consiglio di Lega straordinario e un altro, è di nuovo ora di scendere in campo in Serie A. Il mega spezzatino della seconda giornata di ritorno di Serie A alle 16.30 prevede il fischio d’inizio di Napoli-Sampdoria.

Tra Coppa d’Africa, infortuni e Covid, la squadra allenata da Luciano Spalletti sarà ancor più rimaneggiata rispetto alla sfida contro la Juventus, che ha portato in dote un prezioso pareggio. Gli azzurri in questa stagione hanno già dimostrato di saper fronte all’emergenza e vogliono i tre punti per sfruttare alla meglio lo scontro diretto tra Roma e Juve e mettere ancora più distanza tra loro e il quinto posto. D’Aversa, dal canto suo, dovrà fare a meno dello squalificato Candreva, ma spera in un immediato riscatto dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Cagliari. Calciomercato.it seguirà la sfida dello ‘Stadio Maradona’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna. All. Spalletti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Ciervo, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella. All. D’Aversa.

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 48 punti, Inter** 46, Napoli 40, Atalanta** 38, Juventus 35, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Sassuolo* 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Udinese*** 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana*** 8.

* una partita in più

** due partite in meno

*** tre partite in meno