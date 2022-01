Calciomercato, follie per Scamacca: “Via Lautaro” | Immobile in bilico

Gianluca Scamacca impressiona con la maglia del Sassuolo. Il bomber è sempre più richiesto, in ottica Inter sul calciomercato, ma anche per l’Italia

La domenica di Serie A è illuminata da Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo impressiona per facilità di calcio e qualità.

Le big italiane, ormai da un anno, hanno le antenne dritte per contendersi uno dei bomber più importanti in Italia e che sta confermando, anno dopo anno, le sue caratteristiche. Scamacca è un bomber vero, capace di far male in qualsiasi momento grazie a un tiro mortifero, ma anche di fornire assist precisi ai suoi compagni e liberando lo spazio necessario per andare in gol. Anche l’Empoli ha dovuto assaggiare la potenza dell’attaccante centrale, andato in gol nel secondo tempo del match contro i toscani e che ha portato alla facile rete dell’1-4 di Giacomo Raspadori. Altro talento che piace alle big e a Roberto Mancini.

Calciomercato, i tifosi invocano Scamacca… E occhio all’Italia

Insomma, Scamacca non è più una sorpresa, praticamente per nessuno. Sul calciomercato se lo contendono – soprattutto – Inter e Juventus, ma i tifosi hanno le idee chiare: lo vogliono, anche se la sua valutazione è ormai schizzata a 40 milioni di euro o oltre. Proprio in questi minuti, sono molti sul web a invocare il suo acquisto per le big. E un tifoso nerazzurro si spinge oltre, chiedendo il suo arrivo al posto di Lautaro Martinez, insieme a Raspadori. Inoltre, a tremare è anche Ciro Immobile: i tifosi spingono la promozione da titolare di Scamacca anche con l’Italia, al centro dell’attacco. Staremo a vedere, ma questo classe 1999 ormai piace proprio a tutti. Di seguito vi proponiamo una serie di tweet che dimostrano quanto detto.

Quanto forte è #Scamacca speriamo che sia già stato bloccato per giugno da Marotta e Ausilio 💪🏻⚫️🔵 #empolisassuolo #serieA #inter —  Paradise Ebbasta  (@ParadiseEbbasta) January 9, 2022

A tutti quelli che non volevano chiesa e poi Locatelli e ora si lamentano se la juve prende #Scamacca a gennaio do un consiglio: non vi esprimete più sugli obiettivi juve..

PS questo segna di opportunismo, dialoga nello stretto e ha un tiro da fermo che piega le mani. — GaeThanos (@F1N1no) January 9, 2022

#Scamacca come capacità e facilità di calcio, mi ricorda il primo Balotelli. — andrea_74 (@630andrea) January 9, 2022

#Scamacca ha più gol di #Kean e #Morata insieme

La Juventus per acquistarlo aspetta che arrivi a 50 milioni di valutazione per ritirarsi dalla corsa con la scusa che non ci sono soldi. — Daniele (@Stroozman) January 9, 2022