Allegri e Mourinho contro la crisi: ecco chi rischia di più in Roma-Juventus

La sfida di questa sera tra Juventus e Roma sarà molto delicata per i due tecnici: ecco chi rischia di più tra Allegri e Mourinho

Entrambi sono arrivati creando enormi aspettative nelle rispettive tifoserie, ma per il momento stanno affrontando grandi difficoltà: questa sera sarà la sfida tra Mourinho e Allegri.

All’Olimpico, alle ore 18.30, Roma e Juventus si daranno battaglia per cercare di uscire dalla crisi di risultati che le sta vedendo arrancare in campionato. Entrambe le compagini non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale in questa prima metà di campionato. Il big match di questa sera potrebbe essere la giusta scintilla per dare la svolta alla stagione. Nel sondaggio odierno sul nostro canale Telegram ufficiale, abbiamo chiesto ai tifosi quale dei due allenatori dovrebbe essere esonerato in caso di sconfitta.

Il risultato è stato inequivocabile: il 43% dei votanti hanno indicato in Massimiliano Allegri l’allenatore più a rischio. Un buon 31% ha votato che nessuno dei due dovrebbe essere esonerato, mentre il 26% ha scelto Mourinho come possibile esonero. Insomma, due grandi allenatori che stanno vivendo un momento complicato e che questa sera si aspettano una risposta importante da parte della propria squadra. Il più a rischio, secondo chi ci segue su Telegram, però resta Allegri.