Roma-Juventus, ansia Mourinho | Rischia di perdere il top player

Continua l’emergenza Coronavirus in Serie A, colpita anche la Roma: positivo un big, Mourinho perde pezzi per la Juventus

La Serie A è nel bel mezzo di un’emergenza Covid-19 senza pari: sono tanti i giocatori positivi al virus e oggi potrebbe esserci un nuovo giocatore costretto ai box.

Questa volta a subire il colpo del Coronavirus è la Roma di José Mourinho: nel giro di controlli effettuato in mattinata sarebbe emersa la positività al Covid-19 di uno dei titolari. Il giocatore, quindi, non ci dovrebbe essere per il big match dell’Olimpico contro la Juventus: condizionale d’obbligo, perché potrebbe essere necessario un ulteriore tampone. Una pessima notizia per lo ‘Special One’, ma un pensiero in meno per Massimiliano Allegri.