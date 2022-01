Verso Napoli-Sampdoria: due uomini in più per Spalletti

Spalletti è ancora in isolamento perchè positivo al Covid-19: domani toccherà quindi ancora a Domenichini guidare il Napoli dalla panchina

Rispetto alla trasferta di Torino, il Napoli avrà due uomini in più: il nuovo acquisto Tuanzebe, che oggi ha sostenuto il primo allenamento con i compagni, e Fabian Ruiz. Entrambi partiranno dalla panchina.

Fabian Ruiz torna disponibile dopo più di un mese di stop. Si fermò durante Sassuolo-Napoli del 1 dicembre per alcuni fastidi agli adduttori. Si tratta di una sindrome retto-adduttoria, una forma comune di pubalgia che sta smaltendo. Lo spagnolo dopo più di un mese torna a disposizione di Spalletti che è ancora in isolamento perchè positivo al Covid-19, domani toccherà a Domenichini come a Torino guidare il Napoli dalla panchina.

In attesa dei risultati per il giro di tamponi odierno, gli azzurri in vista della partita contro la Sampdoria ritrovano almeno un paio di soluzioni in più a gara in corso. Un’iniezione di fiducia per il futuro visto che il presente esprime ancora uno stato d’emergenza, con Koulibaly, Anguissa e Ounas in Coppa d’Africa, Meret, Malcuit, Mario Rui, Osimhen e Lozano out a causa del Covid-19.